Un lot de cartes Pokémon est vendu plus de 107 000$ aux enchères

Sans le savoir, vous avez peut-être quelques dizaines de milliers de dollars qui traînent dans le grenier de vos parents... Du moins, si vous avez en votre possession un lot de cartes Pokémon en parfait état datant de 1999.

Croyez-le ou non, un ensemble de 103 cartes Pokémon de la première édition, soit celle parue en 1999, a été vendu 107 010 $US aux enchères la fin de semaine dernière.

Oui, 107 010 $US!

Selon TMZ, qui a initialement rapporté la nouvelle, ce serait le plus haut montant déboursé à ce jour pour une série de cartes Pokémon.

Dans le lot, on retrouve évidemment la fameuse carte holographique de Charizard, dont un exemplaire dans le même état a déjà été vendu près de 20 000 $US. Alakazam, Blastoise et Chansey, également tous en versions holographiques, sont aussi de la partie.

Photo courtoisie Goldin Auctions

Inutile de dire que l’ensemble de cartes, vendu par Goldin Auctions aux États-Unis, était préservé dans un état remarquable, soit «PSA Gem Mint 10».

En espérant que vos exemplaires oubliés dans de vieux cartables poussiéreux soient aussi propres...