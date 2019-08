Des bouches d’égout à l’effigie de Pokémon installées au Japon

Au Japon, les bouches d’égout ont une place toute spéciale. En effet, ornées, décorées, peintes, elles ont même leur propre festival où elles sont au centre de l’attention.

Récemment au Japon, des plaques d’égout de certaines villes se sont transformées à l’effigie de Pokemon! Comme le rapporte Times Out Tokyo, ce changement serait l’origine d’un projet bien particulier appelé «Pokémon Local Acts».

Le projet « Pokémon Local Acts » a pour but de propulser le tourisme nippon. Et c’est pari gagné, en associant le passe-temps préféré des touristes soit admirer les belles oeuvres qui ornent les bouches d’égout et leur licence préférée, Pokémon!

Comme l'indique Kotaku, les Pokemon sont choisis quand ils ont un lien avec la ville. Ainsi, la ville d’Ibusuki s’est habillée à l’effigie d’Eevee. La sonorité d’Ibusuki étant très proche «Eevee suki» soit «Eevee aime», en japonais.

Autre exemple: avec les Pokémon de type roche tel que Geodude, Tyrunt, et Onix. Eux, sont présents dans la ville d’Iwate, car « Iwa » signifie « roche ». Tout simplement!

Ces bouches d’égout n’ont pas seulement un but esthétique. Ces dernières sont également des PokéStops pour le jeu mobile Pokémon Go.



La chance... On aimerait ça que nos bouches d’égout soient décorées de même!