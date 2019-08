Le Comiccon de Laval verra le jour très bientôt!

Fans de tout ce qui est geek, un nouveau Comiccon verra bientôt le jour! Les organisateurs du Comiccon de Montréal ont annoncé que le Comiccon de Laval aurait lieu en octobre 2019.

Les 5 et 6 octobre prochains, à la Place Sports Experts, aura lieu la première édition du Comiccon de Laval. Ce sera l'occasion parfaite pour faire le plein de tout ce qui est comics, cosplay, jeux video, superhéros, mangas et cinéma.

Plus de 200 exposants spécialisés seront sur place pour étaler leurs œuvres, objets de collection, vêtements, comics, jouets rares et films. Chaque année, on en profite pour dénicher des figurines et des beaux chandails, alors on a bien hâte de voir ce que le Comiccon de Laval nous réserve!

Comme c'est la tradition du Comiccon, les fans pourront également rencontrer des vedettes de l'univers geek et de la culture populaire. Cette année, c'est Daniel Logan de Star Wars Episode II - L'attaque des clones (2002) qui est en tête d'affiche.

« C’est l’aboutissement d’un rêve », a déclaré Alex La Prova, cofondateur du Comiccon. « Après le Comiccon de Montréal, nous avons lancé les Comiccon d’Ottawa et de Québec. Nous nous préparions depuis longtemps à offrir cette version lavalloise de l’événement, Laval étant l’une des villes les plus grandes et dynamiques au Canada, où vivent un grand nombre de nos fans et de familles adeptes de culture populaire. »

Il y aura également le fameux concours de costumes. Côté comic books, des artistes présenteront leur art aux fans et parleront de leur contribution à la création de quelques-uns des personnages les plus iconiques de tous les temps. La zone familiale sera remplie d’activités de création, de jeux sur table et d’invités-surprises. Des conférences et des ateliers sont également prévus. L’horaire de la programmation paraîtra sous peu.

Le Comiccon de Laval aura lieu les 5 et 6 octobre prochains à la Place Sports Experts (4855, avenue Louis-B. Mayer, Laval (Québec) H7P 6C8). L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Consultez le site officiel pour obtenir des billets.