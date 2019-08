Saints Row: un nouveau volet en chantier chez Volition

Près de six ans après Saints Row IV, on a maintenant la preuve que la franchise haute en couleur n’est pas morte: un cinquième volet serait en ce moment en plein développement chez Volition.

Distribuant les bonnes nouvelles ce mercredi comme une pizzeria livre de savoureuses pizzas bien chaudes, l’éditeur THQ Nordic en a fait l’annonce par le biais d’un communiqué, se contentant de mentionner que le studio américain était «profondément» à l’œuvre sur un nouveau «titre complet» de la série.

Celui-ci fera donc suite à Saints Row IV, paru en 2013. Le jeu avait également été réédité sur la présente génération de consoles sous le titre de Saints Row IV: Re-Elected, incluant le contenu téléchargeable offert par la suite.

De plus en plus tordu –dans le bon sens du terme– à travers les différents volets de la série, on se demande bien quelle direction pourra prendre cette fois-ci cette nouvelle itération de Saints Row.

Chose certaine, on risque de se retrouver une fois de plus avec un monde ouvert fort en humour et survolté à souhait!