Call of Duty: on peut maintenant pêcher dans Black Ops 4

Dans le rayon des activités un peu étranges, mais tout de même hilarantes, il est désormais possible de pêcher dans le mode Blackout de Call of Duty: Black Ops 4.

Suivant la plus récente mise à jour, on retrouve ainsi des cannes à pêche (!) sur les quais des deux cartes du volet «battle royale» de Black Ops 4. Celles-ci permettent non pas de récolter du poisson, mais bien des armes et autres objets utiles!

Quoi d’autre, me direz-vous? Effectivement, on ne pouvait pas s’attendre à taquiner la truite dans un Call of Duty...

Alors oui, vous serez donc récompensés par exemple avec des armes à feu, des haches de combat ou des bandages, comme le rapporte Kotaku.

Pour y arriver, vous devrez par contre survivre pendant votre petite partie de pêche...! Et même lorsqu’on reste attentif, ce n’est pas toujours chose facile lors d’un tel match à mort.

Imaginez de tenter de résister à un assaut pendant que vous plongez votre ligne au fond d’un océan virtuel. Un beau grand défi!

Ceux qui voudront tenter leur chance pourront toutefois s’adonner à l’activité de plaisance aussi longtemps qu’ils le voudront (ou, disons, qu’ils le pourront).

Pas si mal pour relaxer entre deux éliminations!