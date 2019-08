Game of Thrones: la Montagne participera à un duel de... Mortal Kombat!

Basketteur, homme fort, acteur... et gamer? Visiblement, Hafþór Júlíus Björnsson, l’incontournable (dans tous les sens du terme) interprète de Gregor «la Montagne» Clegane dans Game of Thrones aurait plus d’une corde à son arc.

Eh oui, l’Islandais de 30 ans serait visiblement aussi un amateur de jeux vidéo!

Dans le cadre de la Gamescom 2019, Björnsson démontrera l’étendue de son talent (ou non... ça reste à voir) à Mortal Kombat 11, alors qu’il croisera le fer à deux reprises avec le DJ Dimitri Vegas lors de l’événement qui s’entamera la semaine prochaine à Cologne, en Allemagne.

Si le premier duel, qui se tiendra au kiosque de Stadia, n’est pas diffusé sur le Web, les curieux seront heureux d’apprendre que le deuxième affrontement, organisé du côté de Xbox, pourra, lui, être visionné sur Mixer et Twitch le 22 août à 11h30, heure du Québec.

Notons que ce n’est pas la première fois que l’homme derrière la Montagne (The Mountain, pour les fans de la version originale) s’associe à une série de jeux vidéo. Il avait notamment participé à la promotion de For Honor en 2017.

Reste plus qu’à espérer pour son adversaire que ses performances derrière la manette soient un peu moins brutales que celles captées à la caméra...