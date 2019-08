Star Wars: Ewan McGregor reprendrait son rôle d’Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor reprendrait son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans une série Star Wars produite en vue d’être diffusée sur la plateforme de streaming Disney +.

L’acteur a incarné le maître Jedi à la suite d’Alec Guinness dans les trois films préquels à la trilogie originale entre 1999 et 2005.

Interrogé à ce sujet par Variety lors des derniers Golden Globes, l’acteur a donné du crédit à ce qui n’était encore qu’une rumeur. « Je serais heureux de jouer [Obi-Wan] de nouveau », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que, s’il y avait «beaucoup de discussions», il ne pouvait pas en dire plus pour le moment.

La série consacré à Obi-Wan Kenobi serait la troisième série Star Wars produite pour Disney +, après les deux déjà annoncées, à savoir The Mandalorian et celle centrée sur Cassian Andor, joué par Diego Luna dans Rogue One.