46 photos des cosplays de l’Otakuthon 2019

L'édition 2019 de l'Otakuthon, qui avait lieu ce weekend au Palais des Congrès à Montréal, a permis aux cosplayeurs du Québec de dévoiler leurs magnifiques créations.

Animes, mangas et jeux vidéo étaient à l'honneur pour cette fête annuelle qui propose plusieurs d'activités, dont un concours de costumade. Et, ce fut une année particulièrement riche en cosplays de toutes sortes!

L'équipe Pèse sur Start s'est promenée samedi pour prendre des photos des nombreux cosplays. On a constaté qu'il semblait avoir encore plus de visiteurs cette année, alors on n'a pas pu prendre tout le monde en photo, mais vous étiez magnifiques!

Voici donc les cosplays vus samedi à l’Otakuthon!