Skyrim: nouvel aperçu de l'impressionnant mod Skyblivion

Les nostalgiques qui s'ennuient du jeu The Elder Scrolls IV: Oblivion pourront bientôt revisiter l'aventure de 2006 dans son successeur, Skyrim, grâce à un mod.

Skyblivion est un ambitieux projet mod qui intègre Oblivion avec le moteur de Skyrim, grâce à plusieurs bénévoles passionnés.

Selon Eurogamer, le projet est né en 2012 et a pour objectif de recréer Oblivion dans son entièreté.

Une nouvelle bande-annonce a été partagée sur YouTube, dévoilant le progrès des dernières années.

Bande-annonce Skyblivion

Difficile à croire que c'est un mod; on pourrait presque penser que c'est un tout nouveau jeu.

Selon l'équipe, la carte du monde est presque terminée tandis que les armes, créatures et éléments 3D sont constamment ajoutés au mod.

Mais ce n'est pas encore totalement gagné : l'équipe de Skyblivion a besoin d'aide. Artistes et programmeurs sont invités à participer au projet afin que celui-ci puisse voir le jour le plus rapidement possible.

Bien que nous ne connaissons pas de date de lancement pour Skyblivion, on sent enfin que le mod arrivera bientôt!