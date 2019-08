Blair Witch: une nouvelle bande-annonce à glacer le sang

Si vous aviez en tête de passer une bonne nuit de sommeil ce soir, vous voudrez peut-être y penser à deux fois avant de regarder cette nouvelle bande-annonce pour Blair Witch, ce terrifiant jeu d’horreur inspiré par la franchise du même nom.

À un peu moins de deux semaines de sa sortie, le développeur Bloober Team, qui est également derrière la série Layers of Fear, a partagé un autre aperçu du titre, qui s’annonce plutôt traumatisant.

Riche en hallucinations, créatures étranges et flashbacks, cette plus récente vidéo permet de s’imprégner de l’ambiance que proposera Blair Witch.

Le joueur y prendra le contrôle d’un ancien agent de police, Ellis, fraîchement arrivé sur place pour participer aux recherches pour retrouver un enfant disparu dans une mystérieuse et angoissante forêt.

Pour l’occasion, il sera accompagné de son fidèle chien Bullet, qui pourra lui donner un coup de main au cours de l’aventure.

Les plus observateurs remarqueront toutefois que le pauvre animal semble mal en point à la fin de la bande-annonce... Espérons que ce ne soit qu’une hallucination et rien de plus!

Blair Witch paraîtra le 30 août prochain sur Xbox One et PC.