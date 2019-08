Cyberpunk 2077 paraîtra sur Google Stadia

Après Doom Eternal, Mortal Kombat 11 et Borderlands 3, c’est au tour du très attendu Cyberpunk 2077 d’être annoncé pour Stadia, la nouvelle plateforme de jeu de Google.

La bonne nouvelle, dévoilée lors de la conférence de Google à la Gamescom 2019, a été accompagnée d’une nouvelle bande-annonce pour le titre de CD Projekt Red, de même qu’une série d’entrevues auprès des développeurs.

On ne sait toutefois pas si le jeu paraîtra sur Stadia en même temps que sur PlayStation 4, Xbox One et PC, soit le 16 avril 2020.

Notons que Google a également profité de l’événement pour lever le voile sur d’autres jeux qui feront leur apparition sur Stadia, comme le reboot prochain de Destroy All Humans, Superhot, Attack on Titans 2, Orcs Must Die 3 et Kine.

Ces titres s’ajoutent à une liste de plus en plus étoffée pour le service de Google, qui pourra également compter sur Doom Eternal, Mortal Kombat 11, Borderlands 3, Destiny 2, Grid, Metro Exodus, Assassin’s Creed Odyssey ou encore Watch Dogs: Legion, pour lequel une nouvelle bande-annonce a également été partagée ce lundi.