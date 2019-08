Ori and the Blind Forest: Definitive Edition sortira sur Switch

Le jeu d’aventure conçu par Moon Studios et jusqu’alors exclusif à Microsoft a été annoncé pour la Nintendo Switch durant l’Indie World sur YouTube.



Bande-annonce Ori and the Blind Forest Nintendo Switch

Les joueurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir l’univers de la forêt de Nibel en incarnant le personnage d’Ori, un orphelin voué à une destinée héroïque.

Aussi beau dans ses images que dans sa bande sonore, le jeu sortira dans cette édition spéciale ajoutant de nouvelles zones, mais également des niveaux plus difficiles.

Courtoisie

On attend avec impatience cette édition d’Ori and The Blind Forest: Definitive Edition qui sortira le 27 septembre prochain.

Rappelons que la suite, Ori and the Will of the Wisps, a été annoncée lors de l’E3 2017 et que sa sortie est prévue sur Xbox One, le 11 février 2020. Sortira-t-elle éventuellement sur la Switch aussi?