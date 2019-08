Stranger Things: la série Netflix intègre Dead by Daylight

Le studio québécois Behaviour Interactif a annoncé aujourd’hui qu’un chapitre Stranger Things intégrera son jeu Dead by Daylight.

Quel bon «match»!

Bande-annonce Dead by Daylight X Stranger Things

Le compte Twitter Dead by Daylight avait glissé un indice à l’aide d’une image « fan art» la semaine dernière, mais n’avait rien confirmé. Aujourd’hui, c’est enfin confirmé, et on a les détails.





Steve, Nancy et un Demogorgon

Le chapitre Stranger Things de Dead by Daylight introduit un nouveau tueur, le Demogorgon, et deux survivants, Steve et Nancy.

Il y aura une nouvelle carte: le complexe souterrain, situé sous le Laboratoire national de Hawkins.

Le tueur est un Demogorgon qui a survécu seul. Face à lui, deux survivants: Nancy Wheeler, journaliste stagiaire qui n’a pas froid aux yeux, et Steve Harrington, un ancien joueur de foot.

Le chapitre Stranger Things sortira en septembre sur PC et consoles, mais on ne sait pas pour le moment si c’est prévu en même temps que la sortie du jeu sur Switch le 24 du même mois. À suivre.