Call of Duty: une version alpha de Modern Warfare disponible dès le 23 août sur PS4 [VIDÉO]

Vous avez une PS4 et vous attendez de pied ferme Call of Duty: Modern Warfare? Vous avez de la chance: Infinity Ward vous permettra d’essayer du 23 au 25 août une version alpha de son nouveau mode multijoueur 2 contre 2 sur la console de Sony.

Intitulé Gunfight, le tout nouveau volet en ligne de Modern Warfare opposera dans un match à mort deux équipes de deux joueurs, équipés avec les mêmes armes et dotés d’une seule «vie» chacun.

Ouvert à tous sur PlayStation 4, cet avant-goût ne sera toutefois pas disponible sur Xbox One et sur PC, au grand dam de plusieurs joueurs sur ces plateformes.

La version alpha de Gunfight sera accessible dès 13h, heure du Québec, le vendredi 23 août. Les curieux pourront y essayer pendant deux jours cinq cartes différentes: Stack, King, Speedball, Docks, et Pine.

Rappelons que Call of Duty: Modern Warfare paraîtra le 25 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC.