Death Stranding: on pourra faire pipi dans le jeu, dévoilent de nouvelles bandes-annonces

Comme si on n’avait pas déjà assez de questions à propos de Death Stranding, de nouvelles bandes-annonces dévoilées à la Gamescom 2019 démontrent qu’il sera possible de faire pipi dans le plus récent titre de Hideo Kojima.

À LIRE AUSSI: Death Stranding bientôt annoncé sur PC?

Accessible depuis un sous-menu, l’action vient même avec un compteur en millilitres, qui permet de voir la vessie du personnage de Sam Bridges, interprété par Norman Reedus, se vider en temps réel.

D’ailleurs, selon la vidéo, rien de plus simple pour se soulager. Il suffit de viser avec L2 et de relâcher ses sphincters avec R2.

Attention, cependant, comme le précise le menu, il faudra déverser ses fluides «loin des autres personnes et de leur demeure». Le civisme, quoi!

Capture d'écran YouTube Il faut savoir choisir l'endroit et le moment...

Fait intéressant, le créateur de Death Stranding et de Metal Gear Solid aurait affirmé lors de la présentation que «quelque chose de bien allait arriver» si assez de joueurs urinaient au même endroit, rapporte Polygon.

Et effectivement, dans la vidéo partagée par Kojima Productions, on aperçoit un immense champignon pousser sur l’herbe fraîchement arrosée par Sam. Quel exquis concept!

Capture d'écran YouTube Un champignon!

Les bébés, de «l’équipement» dans Death Stranding

Un peu plus sérieusement, soulignons que les trois bandes-annonces dévoilées cette semaine permettent d’en savoir un peu plus sur les personnages de Deadman et Mama, de même que comprendre (?) un peu mieux le métier de «livreur» de Sam.

On peut aussi voir le fameux BB Pod se faire brancher à un incubateur... pour être connecté à distance à la mère de l’enfant et ainsi recevoir une mise à jour (??) pour baisser le niveau de stress du poupon.

Décrits par Deadman comme de «l’équipement», on ne sait toujours pas exactement à quoi servent les bébés dans Death Stranding. Ceux-ci semblent tout de même assez importants à l’histoire et au concept de «strands» de Kojima.

Parlant de nourrissons, l’aperçu du personnage de Mama permet également de la voir allaiter un bébé... visiblement d’une autre dimension.

Bref, tout ça s’annonce comme du Hideo Kojima à son meilleur et son plus étrange!

Les joueurs pourront découvrir Death Stranding sur PlayStation 4 le 8 novembre prochain.