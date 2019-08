Star Wars: Kylo Ren était pas mal moins séduisant dans ce premier croquis du personnage

À quelques mois de la parution de The Rise of Skywalker, un artiste de Lucasfilm a partagé sur Instagram, dimanche, un concept préliminaire de Kylo Ren et force est d’admettre que le plus récent antagoniste de Star Wars a gagné en beauté au fil des croquis...

Le dessin de Christian Alzmann permet ainsi de constater l’évolution du personnage qui, au départ, s’enlignait pour être un peu plus terrifiant que la moyenne.

Finalement, le réalisateur J.J. Abrams et le costumier de Force Awakens, Michael Kaplan, ont de toute évidence décidé d’y aller avec un look un peu plus, disons, en subtilité pour l’alter ego de Ben Solo, interprété par Adam Driver.

Le design d’Alzmann n’a toutefois pas été relégué aux oubliettes. Il a plutôt été utilisé comme inspiration pour le personnage du Fifth Brother dans la série animée Star Wars Rebel.

Capture d'écran YouTube Le Fifth Brother en question

Comme quoi rien ne se perd...!

Star Wars: The Rise of Skywalker paraîtra sur les écrans canadiens le 20 décembre prochain.