The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition prévu pour cet automne sur Nintendo Switch [VIDÉO]

Au cours de l’E3 2019, CD Projekt Red a annoncé une version Nintendo Switch de son désormais cultissime The Witcher 3: Wild Hunt sur Switch pour 2019.

Quelques mois plus tard, c’est à l’événement Gamescon, qui se déroule en ce moment en Allemagne, que le studio a confirmé la date de sortie du jeu: le 15 octobre prochain.

La version qui sortira sur Switch est une édition complète combinant le jeu original ainsi que les compléments Heart of Stone et Blood & Wine.

Une version qui laisse... «pantoite»...

Une séance de jeu de plus de 40 minutes a été publiée sur la chaine YouTube de The Witcher et le moins que l’on puisse dire est... on attend de voir.

En effet, le jeu ne semble pas être parfaitement optimisé pour la console laissant paraitre quelques petits bogues et des graphiques qui, honnêtement, ne coupe pas le souffle.

En attendant la sortie sur la console de Nintendo, le jeu est toujours disponible sur PC, Xbox One et PS4.