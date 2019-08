Joker: le réalisateur planifie déjà une suite... avant même la sortie du film

Le Joker de Todd Phillips, mettant en vedette le seul et unique Joaquin Phoenix, ne sort qu’en octobre, mais le réalisateur songerait déjà à lui donner une suite.

En entrevue avec le magazine Total Film, Phillips a ainsi mentionné que si les cinéphiles répondaient positivement à son portrait de l’excentrique criminel, il pourrait être plus que partant à plancher sur un deuxième volet.

Ce dernier a cependant posé une importante condition: il faudra que Joaquin Phoenix soit encore une fois de la partie et accepte de redonner ses traits au vilain de Gotham.

«Je vais vous dire une chose; je ferais n’importe quoi avec Joaquin, n’importe quel jour de la semaine. Il n’y a personne comme lui. S’il est partant pour le faire, et si les gens vont voir le film, et si Warner vient nous dire: “Vous savez quoi? Si vous pouvez penser à quelque chose...” j’ai l’impression que lui et moi, on pourrait penser à quelque chose de plutôt cool», a mentionné le réalisateur à la publication spécialisée.

Reste maintenant à voir si le premier Joker saura soulever les foules. Cela dit, avec la qualité des aperçus offerts jusqu’à maintenant, on n’en doute pas une seconde!

Joker paraîtra en salles le 4 octobre prochain.