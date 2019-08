Mortal Kombat 11: de grosses pointures se joignent à l’équipe de combattants [VIDÉO]

Difficile de trouver ennuyante la nouvelle fournée de personnages de Mortal Kombat 11, avec le Terminator, le Joker et Spawn qui se joindront prochainement au groupe de combattants du plus récent titre de la mythique série.

Après le dévoilement de Shang Tsung et Nightwolf, on connaît donc maintenant les autres membres du «Kombat Pack» et, surtout, quand les joueurs auront accès à ces nouveaux personnages hauts en couleur.

Le sympathique Terminator, le modèle T-800 d’Arnold Schwarzenegger pour être exact, sera d’abord disponible le 8 octobre prochain, tandis que Sindel fera son retour dans l’univers de Mortal Kombat le 26 novembre.

Au début de 2020, le 28 janvier, ce sera au tour d’une version du Joker parfaitement coiffée d’être ajoutée au groupe de combattants. Finalement, le 17 mars, le flamboyant Spawn complètera l’offre du DLC.

Capture d'écran YouTube

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le développeur NetherRealm Studios ajoute de surprenants protagonistes à un Mortal Kombat.

Dans le 10e volet de la série, on pouvait notamment contrôler Leatherface, Jason Voorhees, de même qu’un charmant Alien.