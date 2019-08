The I-Land, la nouvelle série «mortelle» de Netflix [BANDE-ANNONCE]

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série The I-Land, un étrange mélange entre le Fyre Festival, la série Lost et les sagas Saw et The Maze Runner.

Vous vous demandez probablement quel peut-être le lien entre ces références? Il suffit de regarder la vidéo publiée par Netflix sur YouTube pour comprendre...

En effet, le mélange semble plus qu’intrigant.

Quand la bande-annonce démarre, c’est aux allures de spring break qu’on dévoile une île qui semble paradisiaque.

Évidemment, il y a anguille sous roche.

L’intrigue rappelle notamment celle du film The Maze Runner, à quelques détails près...

Dix personnes se réveillent sur une île déserte, sans aucun souvenir. Ils ne savent plus qu’ils y sont et ignorent comment ils sont arrivés là.

Ça se gâte RAPIDEMENT par la suite!

On aperçoit, notamment, une régie ayant accès a de nombreuses caméras disposées sur l’île.

Les 10 personnes sont prisonnières de la mer qui les entoure, et elles n’ont visiblement aucun moyen de s’en échapper.

Pourquoi sont-ils ici ? Que va-t-il leur arriver ?

Pour le découvrir, il faudra se brancher sur Netflix le 12 septembre prochain.