Bee Simulator a l’air vraiment magnifique et vous ne me ferez pas changer d’idée [vidéo]

BIGBEN et Varsav Game Studios viennent tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Bee Simulator, et déjà on a la piqûre.

Bande-annonce gameplay Bee Simulator

Dans les nouvelles images dévoilées dans le cadre de Gamescom, on peut voir les différents modes de jeux multijoueurs: coopératif et compétitif.

Vous avez bien lu: il sera possible de jouer à Bee Simulator en gang. Et, à voir les captures d’écran, c’est franchement attirant comme proposition.

Bee Simulator sort le 14 novembre 2019 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.