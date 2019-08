Le YouTubeur Steelorse devient un personnage de BD

Fans du YouTubeur Steelorse, réjouissez-vous.

L’homme à la voix d’or passe du pixel à l’encre avec Rock et Steel: La menace Blast, une première BD le mettant en vedette.

Coscénarisée par le YouTubeur et Patrick Marleau, La Menace Blast combinerait la vie personnelle du joueur et des éléments de science-fiction et de fantaisie (un exemple: le coloc du personnage incarné par Steelorse est un cheval parlant).

Mathieu Benoit, pour sa part, dessine le tout.

La couverture du livre.

Pour celles et ceux qui sont des fans inconditionnels du monsieur, il note qu’il y confie (peut-être) comment il a perdu un bout de doigt, un secret qu’il garde depuis ses débuts sur YouTube!

Le livre, publié par les Éditions de l’Homme, sera mis en vente au Québec — et en France — dès le 28 août. Détails ici.