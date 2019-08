Magic: The Gathering Arena annoncé pour l’Epic Games Store

Wizards of the Coast annonce durant la Gamescom l’arrivée de Magic: The Gathering Arena pour cet hiver.

L’Opening Night Live de la Gamescom 2019 a annoncé un bon nombre d’exclusivités, dont le jeu Magic: The Gathering Arena, développé par Wizards of the Coast.

On vous arrête de suite, il s’agit d’une exclusivité tierce.

Le jeu s’ouvre simplement à un public plus large, tout en restant disponible sur le site original de Magic. L’Epic Games Store sera le partenaire tiers exclusif sur PC.

De plus, vous pourrez tout de même jouer avec vos amis, même si ses derniers ne possèdent pas la version disponible sur l’Epic Games Store.

Le jeu sera disponible gratuitement cet hiver sur la boutique en ligne d'Epic.