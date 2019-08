The Flash: le film est «absolument confirmé» selon Ezra Miller

Bonne nouvelle pour les fans de DC Comics: après plusieurs incertitudes à son sujet, le film dédié à The Flash serait «absolument confirmé», a soutenu l’acteur Ezra Miller lors d’une entrevue.

Rencontré par W Korea, l’interprète de Barry Allen, alias The Flash, a indiqué à son interlocuteur qu’il pouvait lui parler de ses projets qui allaient se réaliser... comme le film éponyme au sujet du (très) rapide superhéros.

Maints changements de réalisateur, des réécritures du scénario et même des doutes quant à la participation d’Ezra Miller semblaient miner jusqu’à maintenant la possibilité de voir un jour sur nos écrans un long-métrage centré sur The Flash.

Cela dit, cette déclaration spontanée risque de redonner espoirs aux irréductibles amateurs de l’univers cinématographique de DC.

Depuis quelques semaines, des rumeurs attachent par ailleurs le réalisateur de IT et IT: Chapter Two, Andy Muschetti, au projet, de même que la scénariste de Bumblebee, Christina Hodson.

Ça semble déjà un peu plus prometteur!