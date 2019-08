Dota 2: Voici comment suivre en direct la grande finale de The International 2019

Avec une dotation de plus de 33 millions de dollars pour la finale 2019 du championnat Dota 2 qui se déroulera le dimanche 25 août, dont la moitié ira au grand gagnant, The International est en passe de regagner sa place de plus grand tournoi mondial d’e-sport.

Les inconditionnels vont pouvoir assister en ligne, sans bouger de chez eux, aux dernières phases du championnat mondial basé sur le jeu Dota 2, les 24 et 25 août 2019.

C’est à Shanghai, après s’être tenu pendant sept ans en Amérique du Nord, qu’aura lieu ce championnat qui bat tous les records de dotation pour une épreuve d’e-sport.

Les parties sont diffusées en direct sur internet, en cinq langues différentes, notamment via...

Un format «pour les nuls» en prime!

La chaîne Twitch dédiée est à Twitch.TV/dota2ti.

Les nouveaux venus auront même droit à leurs «commentaires pour les nuls» sur dota2ti_newcomer , où on leur expliquera le pourquoi et le comment de mouvements et stratégies des différents joueurs et équipes.

Enfin, ceux qui regarderont la finale de The International via le site officiel pourront à loisir changer de point de vue, profiter d’une perspective de camera en mouvement libre et bénéficier d’informations complémentaires sur les équipements de chaque personnage.

Quand aura lieu la grande finale?

La finale commencera à 14h (heure locale) le 25 août 2019 à Shanghai, soit 2h au Québec.

Cette grande finale sera précédée d’une demi-finale quatre heures plus tôt.

Tous les horaires ont consultables sur dota2.com .