Shenmue III: Ryo joue aux arcades et mange une volée dans cette nouvelle bande-annonce

Cette récente bande-annonce présentée à la Gamescom 2019 ne fait aucun doute: Shenmue III est bel et bien le successeur des deux premiers titres de la série de Sega.

Alors que Shenmue I et II sont reconnus comme des jeux pionniers du style «open world», force est d’admettre que les activités secondaires pas toujours pertinentes (mais tellement plaisantes) propres à la franchise seront de retour dans ce troisième volet.

Dans ce nouvel aperçu de Shenmue III, on suit donc le personnage central, Ryo, pendant qu’il explore un marché public, découvre une arcade locale et distribue les coups dans ce qui semble être un genre de «fight club» à ciel ouvert.

La bande-annonce se conclut sur un affrontement avec un vieil homme incroyablement voûté... qui donne malgré tout une bonne raclée à notre pauvre protagoniste!

Si les cinématiques semblent toujours aussi étranges pour un titre de 2019, on doit admettre que les animations de combat ne paraissent pas si mal et que l’ambiance, elle, est purement dans l’esprit de Shenmue. De quoi aiguiser encore plus notre curiosité.

Shenmue III paraîtra le 19 novembre prochain sur PS4 et PC.