The Mandalorian: voici tout ce qu'il faut savoir sur la série télé Star Wars [VIDÉO]

Alors que son lancement est prévu pour le 12 novembre 2019 aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, Disney a déjà programmé un catalogue alléchant pour attirer les futurs abonnés à sa plateforme de streaming Disney+.

The Mandalorian, le spin-off de Star Wars, la version en live-action de La Belle et le Clochard et High School Musical: The Musical: The Series, le spin-off de la saga, seront tous disponibles dès le jour du lancement du service.

À l'occasion de la grande messe de Disney dédiée aux fans, D23 Expo, qui se déroule du 23 au 25 août 2019 à Anaheim en Californie, le géant américain vient donc d’en dévoiler un peu plus sur ces futurs projets.

C’est sur Twitter que les fans ont pu découvrir la première affiche de la série tant attendue The Mandalorian ainsi que sa date de diffusion. Les mordus de la saga futuriste devront donc attendre le 12 novembre prochain pour découvrir Pedro Pascal (Narcos) dans cette série tirée de l’univers de Star Wars.

The Mandalorian, the first live-action Star Wars series, only on #DisneyPlus. Start streaming November 12. pic.twitter.com/4v0GFbic4O — The Mandalorian (@themandalorian) August 23, 2019

La série créée par Jon Favreau, à qui l’on doit le Roi Lion version 2019, a également dévoilée sa première bande-annonce en soirée.