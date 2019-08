Tom Holland: «Je continuerai d'incarner Spider-Man»

Tom Holland et le président de Marvel Studios Kevin Feige se sont confiés à Entertainment Weekly ce weekend sur l'impasse entre Sony et Marvel pour Spider-Man. Ce n'est pas la fin pour l'homme-araignée, mais il ne risque pas d'être aux côtés d'Iron Man dans les prochains titres.

« Nous avons fait 5 excellents films », a déclaré Tom Holland à EW. « Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à incarner Spider-Man ». Holland explique que le futur de Spider-Man sera différent, mais tout aussi incroyable.

L'acteur de 23 ans a eu la chance d'incarner Peter Parker cinq fois au grand écran - dans Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home - tous une coproduction entre Columbia Pictures de Sony et Marvel Studios de Disney.

Le partenariat entre les deux compagnies a connu des difficultés plus tôt cette semaine, et le destin de Spider-Man au grand écran demeure incertain.

« Nous avons raconté l'histoire que nous voulions raconter », a confié Kevin Feige à EW. « Et je serai toujours reconnaissant pour cela ».

Selon Feige, il était évident que le partenariat avec Sony ne serait pas éternel et que le temps de Spider-Man dans la MCU serait limité.

Les studios réussiront-ils à trouver un accord financier? Pour l'instant, rien ne bouge, mais les vedettes de la MCU ne se gênent pas pour mettre de la pression.