Ashen débarquera sur PS4 et Switch

Après avoir séduit nombre de joueurs sur Xbox One et le Epic Games Store l’an dernier, le jeu d’action-RPG Ashen débarquera sur PS4, Switch, Steam et GOG en décembre prochain.

Avis aux amateurs de titres dans la lignée des Dark Souls, le jeu développé par A44 pourrait bien vous intéresser, surtout qu’il se démarque par une facture visuelle assez unique pour le genre.

Au moment de sa sortie en décembre 2018, Ashen avait cumulé les critiques positives et s’était illustré comme l’une des bonnes exclusivités de l’année de Microsoft.

Ce ne serait toutefois plus le cas le 9 décembre prochain, alors que les joueurs de PS4 et Switch pourront aussi en profiter.

Sur PC, le titre sera également mis en vente sur d’autres plateformes, soit Steam et GOG. De quoi faire plaisir à ceux qui se tiennent loin du Epic Games Store.