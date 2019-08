Dying Light 2 se dévoile avec 26 nouvelles minutes de gameplay terrifiant [VIDÉO]

L’envie d’éliminer des zombies tout en faisant du parkour vous démange à nouveau?

Dying Light 2 n’est toujours pas dans les bacs, mais le développeur Techland a tout de même de quoi pour vous faire patienter: plus de 26 nouvelles minutes de gameplay terrifiant à vous mettre sous la dent!

Au menu: des environnements urbains à couper le souffle, des scènes de combat riches en angoisses et hémoglobines... et beaucoup, BEAUCOUP d’épisodes de parkour.

À ce sujet, on peut désormais courir sur les murs et se servir d’un pauvre zombie pour amortir sa chute.

Pour le reste, Dying Light 2 semble un digne successeur au premier volet de la série d’action-aventure.

Plus gros, plus poussé et plus beau, Techland a visiblement mis le paquet pour ce second titre d’horreur à la première personne.

La parution de Dying Light 2 est prévue pour PS4, Xbox One et PC au printemps 2020.