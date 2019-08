La Belle et le Clochard: une première bande-annonce révélée par Disney

Le long métrage en prises de vue réelles, qui sera une nouvelle version du dessin animé de Disney La Belle et le Clochard sorti en 1955, sera réalisé par Charlie Bean (Lego Ninjago, le film). Côté distribution, Justin Theroux prêtera sa voix au personnage de Clochard, chien errant qui tombe amoureux d'un jeune cocker spaniel anglais nommé Lady, doublé par Tessa Thompson. Kiersey Clemons et Thomas Mann joueront les maîtres de cette dernière, Darling et Jim Chéri.

Bande-annonce La Belle et le Clochard

Janelle Monáe, Ashley Jensen et Benedict Wong font également partie de la distribution.

La bande-annonce met en scène Clochard parlant à Lady de sa vie qui est très différente de la sienne. Si Lady est au cœur de l'attention des humains, lui a la chance, en vivant dans la rue, de partir à l'aventure chaque jour. On découvre également l'une des scènes les plus emblématiques du dessin animé lorsque les deux héros partagent un dîner romantique autour d'une assiette de spaghettis.

Ce film sera disponible le 12 novembre sur Disney+, date à laquelle la plateforme de streaming du studio sera lancée aux États-Unis.