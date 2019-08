Mario Kart Tour paraîtra sur iOS et Android en septembre [VIDÉO]

Réchauffez le moteur de votre appareil mobile, Mario Kart Tour débarquera le 25 septembre prochain sur iOS et Android, a annoncé Nintendo lundi soir.

Gratuit, le titre comptera néanmoins plusieurs microtransactions, comme l’avait dévoilé sa version bêta, parue il y a quelques mois. Cela ne devrait toutefois pas être une surprise, vu la prédominance de ce type de mécaniques dans les récents jeux pour mobiles de Nintendo.

Notons que Mario Kart Tour proposera différentes pistes classiques de la série, de même que des circuits «inspirés de lieux réels».

Le gameplay, quant à lui, semble assez simple, si bien que le jeu est conçu pour être joué à une seule main. On en a d’ailleurs une assez bonne démonstration dans une vidéo partagée par la société japonaise.

Pour les plus pressés, il est déjà possible de précommander Mario Kart Tour sur l’App Store et sur Google Play.