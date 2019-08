Mega Man: les titres de la série Zero et ZX débarquent sur console et PC [VIDÉO]

Les rumeurs des derniers jours étaient donc vraies: les amateurs de Mega Man auront droit à une nouvelle collection de jeux sur console et PC dès janvier.

La Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, dévoilée ce mardi par Capcom, offrira aux joueurs les quatre Mega Man Zero, tirés du catalogue du Game Boy Advance, de même que Mega Man ZX et Mega Man ZX Advent, offerts à l’époque sur Nintendo DS.

Les six jeux inclus dans la collection profiteront par ailleurs de quelques améliorations pour simplifier la vie des fans, comme d’une option réduisant le niveau de difficulté des titres et d’un nouveau système de points de sauvegarde plus fréquents.

Les amateurs de défis, eux, risquent de vouloir s’adonner au mode Z Chaser, qui réjouira les inconditionnels de speedrun.

Par ailleurs, un filtre graphique permettant «d’adoucir» le pixel art original pourra aussi être activé (ou non) par les joueurs.

La Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sera disponible le 21 janvier 2020 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch en versions numérique et physique, de même que sur PC par le biais de Steam.