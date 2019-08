Funko: le calendrier de l’Avent Marvel disponible en précommande

Exit les calendriers de l’Avent remplis de chocolats; Funko propose plutôt de patienter à Noël avec des figurines tout en célébrant les 80 ans de Marvel.

On est un peu à l’avance, mais ces calendriers risquent d’être très populaires auprès des collectionneurs. La boîte contient 24 personnages Marvel en Pocket Pop; le format un peu plus petit que les Pop Vinyls.



Selon le site officiel de Funko, la collection aura des figurines d’Avengers, Guardians of the Galaxy, des vilains et des superhéros. Il y aura aussi des exclusivités mais, peu de détails sont donnés à ce sujet.

Il y a également une version Harry Potter, pour ceux qui préfèrent collectionner des créatures magiques et des sorciers louches.

Les calendriers de l’Avent Marvel et Harry Potter seront disponibles le 13 septembre, mais les précommandes sont lancées sur Amazon.

Attention: il y a déjà des vidéos d'unboxing des calendriers sur YouTube. N'y aller pas si vous comptez en acheter un!