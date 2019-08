Le réalisateur de Thor: Ragnarok pourrait jouer dans la suite de Suicide Squad

Bien qu’encore en discussion, le réalisateur de Thor: Ragnarok pourrait passer à nouveau devant la caméra et obtenir un rôle dans la suite de la superproduction Suicide Squad, selon plusieurs médias américains.

Si les négociations aboutissent, l'acteur et réalisateur Taika Waititi rejoindrait ainsi Margot Robbie, Idris Elba et Viola Davis, déjà annoncés à la distribution.

En plus de l’univers Marvel, le réalisateur et acteur néo-zélandais Taika Waititi pourrait donc bien rejoindre celui de DC Universe.

La suite de Suicide Squad sera réalisée par James Gunn, à qui l’on doit déjà Les Gardiens de la Galaxie.

Côté distribution, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney et Viola Davis seront de retour dans la peau de leurs personnages respectifs tandis qu’Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian et Daniela Melchio rejoindront l’aventure.

En plus de la réalisation, James Gunn a signé le scénario d’après les comics de John Ostrander sur lesquels sont basés le film.

Si le film d’action n’a pas reçu les éloges des critiques, il a néanmoins séduit le grand public puisque ses recettes ont atteint plus de 744 millions de dollars dans le monde en 2016

Le deuxième volet est déjà annoncé pour le 6 août 2021 aux États-Unis.

Plus connu pour ses talents de réalisateur que d’acteur, Taika Waititi s’est notamment illustré en réalisant Thor: Ragnarok en 2017, le troisième film sur le dieu du tonnerre après Thor de Kenneth Branagh en 2011 et Thor: Le Monde des ténèbres d’Alan Taylor en 2013. Il reviendra d’ailleurs derrière la caméra pour le quatrième opus de la franchise avec Thor: Love and Thunder où il retrouvera Chris Hemsworth et Tessa Thompson.

Plus récemment, le Néo-Zélandais a réalisé et joué dans Jojo Rabbit dont la date de sortie est prévue pour le 22 janvier 2020 en France.