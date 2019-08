Les jeux vidéo Le Roi Lion et Aladdin seront remastérisés pour une nouvelle compilation!

Tel qu'annoncé lors de l’événement GameStop à Nashville dans le Tennessee, les jeux Aladdin ainsi que Le Roi Lion (tout d’abord lancés sur Super Nintendo et Sega Genesis en 1993 et 1994), feront l’objet d’une compilation remastérisée disponible sur PS4, Xbox One, Switch.

Après les nouvelles adaptations sur grand écran de cette année, c’est maintenant au tour des jeux vidéo dérivés développé par Virgin Interactive de faire leur retour en grande pompe pour le plus grand plaisir des adeptes de Disney.

Aussi à noter, les versions Game Boy, Super Game Boy ainsi que des déclinaisons «Trade Show Demo» et «Final Cut» se retrouveront sur la compilation.

Le site Gemastu a également relevé quelques autres fonctionnalités qui alimenteront cette nouvelle version:

Jouable en 1080p de résolution

Bande-son originale

Possibilité de passer entre les versions SNES et Sega Genesis en pleine partie

Sauvegarder à n’importe quel moment votre partie.

Disponible en précommande sur Best Buy, notamment, la compilation sera disponible dès octobre.