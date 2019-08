Telltale Games est relancé par une nouvelle équipe, certaines licences sont récupérées

Fermé en novembre 2018, le studio Telltale Games, bien connu pour ses jeux épisodiques, renaîtra de ses cendres grâce à un nouveau groupe d’investisseurs.

Dans le cadre de la relance, l’entreprise derrière le sauvetage, LCG Entertainment, a confirmé à Polygon qu’une partie de l’ancien catalogue de Telltale sera récupéré et que le studio planchera également sur de nouvelles franchises.

Parmi les licences qui resteront dans le giron de Telltale, on note The Wolf Among Us et Batman, de même que certains jeux originaux comme Puzzle Agent.

D’autres franchises, comme The Walking Dead, ne seraient toutefois pas récupérables, puisqu’elles ont déjà changé de main.

Par exemple, les jeux adaptés de la série de Robert Kirkman appartiennent désormais à Skybound, qui avait notamment «sauvé» la quatrième saison des aventures de Clementine.

On ne connaît cependant pas le sort de plusieurs autres adaptations notoires de Telltale, telles que Borderlands, Game of Thrones ou encore Minecraft.

Une équipe formée de nouveaux et d’anciens

Par le fait même, certains artisans de l’équipe originale du développeur se verraient offrir des rôles dans la relance en tant que travailleurs autonomes, puis possiblement des postes permanents par la suite.

À la tête de l’équipe renouvelée se trouveront deux nouveaux venus, Jamie Ottilie et Brian Waddle. Si Ottilie arrive de l’univers des jeux mobiles, Waddle a entre autres travaillé à la vente et au marketing du moteur de jeu Havok.

Les négociations pour le rachat de l’entreprise auraient débuté il y a six mois, selon Ottilie, et l’éditeur Athlon Games serait l’un des partenaires dans la transaction.

Basé à Malibu, en Californie, le «nouveau» studio prendra les prochains mois pour rebâtir son modèle d’affaires et sa banque d’outils, tandis que l’équipe devrait au départ demeurer minimale.

Soulignons que les nouveaux dirigeants ont mentionné que la nature épisodique des jeux de Telltale serait «probablement conservée», mais avec «un rythme différent».