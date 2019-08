Mr. Robot: enfin une date pour la 4e et dernière saison [bande-annonce]

C'est le début de la fin pour Mr. Robot.

Une bande-annonce pour dévoiler la date du lancement de la 4e et dernière saison a été publiée sur la chaîne officielle de Mr. Robot.

Bande-annonce Mr. Robot saison 4

Ce trailer offre très peu de détails sur les événements qui se dérouleront dans la dernière saison. Plusieurs indices semblent indiquer que le tout aura lieu à Noël, mais, qu'est-ce qui va se passer?

Elliot (Rami Malek) semble vouloir continuer sa guerre contre Evil Corp, mais Mr. Robot (Christian Slater) juge que c'est un combat futile. "This is an endless war".

Alors, est-ce qu'il y aura une fin satisfaisante pour Mr. Robot et ses acolytes? On en saura plus le 6 octobre.