Dreamhack Montréal: voici toutes les équipes e-sport vétérantes qui y seront cette année

La quatrième édition du Dreamhack de Montréal, le plus grand festival de jeux vidéo au pays, arrive à grands pas.

Des milliers de joueurs de sports électroniques se retrouveront dans le Stade olympique pour rivaliser dans une panoplie de tournois présentés cette année.

Bien que certains joueurs se sont créé des équipes entre amis, il existe au Québec plusieurs organisations de petites ou grandes envergures.

Nous vous avons préparé un dossier pour vous vous présenter ces différentes organisations, qu’elles soient vétérantes ou débutantes au sein de la scène québécoise.

Voici donc les vétérans!

Mirage Sport Électronique

Ayant fait ses débuts dans Rocket League, Mirage Sport Électronique est l’une des organisations ayant connu une montée fulgurante dans les dernières années.

Dirigé d’une main de maître par Yannick «Babinski» Babin, l’organisation compte aujourd’hui des équipes dans plusieurs jeux.

Si le nom vous est familier, c’est probablement parce qu’ils ont travaillé de pair avec Overactive Media pour l’arrivée de la Rébellion de Montréal, équipe académie du Toronto Defiant, dans la ligue Overwatch Contenders­.

Encore une fois cette année, Mirage débarque avec une myriade de joueurs évoluant dans plusieurs tournois, dont Overwatch, League of Legends, Fortnite et NHL. L’équipe travaille encore, au moment d’écrire cet article, sur la possibilité d’avoir une équipe de Rocket League.

«Nous visons un podium pour chacun des tournois auxquels nous allons participer», a répondu Babinski lorsqu’interrogé au sujet de ses attentes cette année.

Bien que cela semble beaucoup, l’organisation nous a habitués à un haut standard et cette année ne sera pas différente en voyant les joueurs présentement confirmés, dont notamment Miviens (NHL) et Fockus (LoL).

Bien qu’aucun joueur d’Overwatch ne soit confirmé pour le moment par l’organisation, on peut s’attendre à voir un membre de l’équipe ayant représenté le Canada parmi ses joueurs.

Team Sailor Scouts

Fidèles à leurs habitudes, les Sailors Scouts seront encore une fois de la partie dans le tournoi d’Overwatch, célèbre jeu de tir à la première personne de Blizzard.

Avec le départ de certaines joueuses, l’équipe aura par contre un visage bien différent de celui qui avait participé à l’édition précédente. L’équipe aura un mois pour pratiquer ensemble.

Elles pourront compter sur certaines vétéranes comme AnnieOnFire, Quake, Tachikoma et le retour de SurlySheep pour épauler Calypso et Strator.

Une grande différence cette année pour les Scouts sera l’arrivée de leur nouvelle équipe de joueuses de Starcraft 2, Catherine «Cytotonik» Ruest et Paige «Sappho» D’Macy. Malheureusement, aucun tournoi BYOC n'est prévu pour le jeu. Cytonik y sera tout de même présente pour voir les meilleurs joueurs professionnels du monde sur la scène des WCS.

À ce que nous avons entendu dire, une autre joueuse est présentement en essai avec le coach DIRESTRAIT qui désire recruter au moins 4 joueuses pour pouvoir participer à des «clans wars».

Fidèles à leur mission de rendre l’e-sport le plus accessible aux femmes, la réponse de Véronique «Fabulous» Bouffard, membre fondatrice de l’organisation, lorsque nous lui avons demandé quelles étaient ses attentes pour Dreamhack fut un beau rappel sur les valeurs des Scouts: «Nous avons pris conscience dernièrement que, pour aller plus loin dans cette mission, il nous faut plus que de très bonnes joueuses. Nous croyons que la prochaine étape pour Sailor Scouts, c’est de supporter davantage de joueuses et ce, peu importe leur niveau.»

Vous trouverez les Sailor Scouts au kiosque de leur commanditaire Oshko tout le long du weekend.

Grizzlys

Depuis l’annonce de la création des Grizzlys lors du Dreamhack 2017, l’organisation commanditée par Montréal Esports s’est fait un devoir d’être présent dans plusieurs événements au Québec, et, cette année encore, ils y seront en grand nombre.

Cette année, nous pourrons les voir compétitionner à Rocket League, PUBG, Rainbow Six: Siege, Hearthstone et Fortnite.

Toutefois, l’organisation n’aura pas d’équipe pour les représenter dans CS:GO malgré les succès qu’ils ont connus dans le passé.

Malgré tout, lorsqu’on regarde la liste des joueurs qui seront présents, on peut tout de suite voir que la compétition sera relevée!

Maxime «Pelletire» Pelletier tentera de sortir champion pour clamer la double couronne ayant remporté le Lan ETS 2019 plus tôt cette année, mais pour ce faire, il devrait aussi vaincre deux autres joueurs de l’organisation, Goddraw et Kevor24.

Nous pourrons aussi voir Kire défendre son titre dans Fortnite cette année, mais avec deux nouveaux coéquipiers. Il faudra voir si le changement de format aura un impact puisque le tournoi sera joué en trio et non en duo comme annoncé originalement.

Pour les amateurs de Rocket League, on retrouvera le trio ayant terminé 2e au Lan ETS, Atomas, Null et Critzay.

Il sera intéressant de voir leur nouvelle équipe de Rainbow Six Siege à l’œuvre.

L’an dernier, les Grizzlys avaient réussi à se qualifier pour jouer dans le tournoi professionnel, mais n’ont malheureusement pas été en mesure de sortir de la phase de groupe.

L’équipe de PUBG, elle, en est à sa première présence et voudra impressionner l’organisation.

Livid Gaming

Livid Gaming est une organisation relativement jeune; ayant fait ses débuts à Dreamhack Montréal 2017.

À l’époque, il s’agissait seulement de huit amis inscrits pour compétitionner à Player’s Unknown Battlegound.

Aujourd’hui, à peine deux ans plus tard, l’équipe a tellement grandi rapidement qu’il faut déjà la considérer comme une organisation de vétérans.

Livid Gaming se spécialise plus particulièrement dans les jeux de tir à la première personne (FPS) tel que Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege, PUBG et Counter Strike.

Leur équipe de CSGO à d’ailleurs fait des vagues dernièrement en étant la première équipe entièrement composée de joueur québécois à remporter le tournoi ESEA Advance de Counter Strike: Global Offensive, et par le fait même, se qualifiant pour la MTN Dew league.

De plus, l’équipe s’est qualifiée pour la grande finale du Canadian Championship, un tournoi organisé par Dreamhack, qui se jouera devant public le vendredi 6 septembre.

Outre leur grande présence dans les jeux de tir, il ne faut pas oublier leur joueuse de Hearthstone Samantha «PiinkiSamiii» Laverdière qui représentera encore une fois l’organisation cette année.

De plus, Samiii aura une fin de semaine plutôt occupée puisque vous pourrez également la voir dans la zone streaming.