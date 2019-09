E-Sport: Annieonfire va nous faire vivre un classique des années 80 avec son entraînement Overwatch de ce soir sur notre chaîne Twitch

Au cas ou vous le ne le saviez pas, c’est le Dreamhack Montreal ce weekend et plusieurs joueurs - pro et amateurs - s’activent afin de se distinguer dans les classements des tournois, voire de se distinguer auprès du public et même de commanditaires potentiels.

L’engouement n’échappe pas à l’athlète e-sport Annieonfire, membre de Team Sailor Scouts, qui s’entraînera devant le public de Pèse sur start ce mardi vers 19h au twitch.tv/pesesurstart

Franche, elle note que « pour le stream d'aujourd'hui je vais comme à l'habitude, jouer des ranked game d'Overwatch, mais cette fois je vais try hard encore plus en prévision du Dreamhack! [...] j'essayerai de remonter les rangs d'Overwatch parce que oui j'ai perdu beaucoup ces derniers temps.»

Vous l’aurez deviné, Annieonfire va nous livrer sa propre version d’un classique des années 80: le montage d’entraînement où notre héroïne va se lancer dans des épreuves ardues afin de relever son défi à venir!

Aussi à noter: la joueuse promet de donner tout un show! « [Je serai] armée de la meilleure musique (grâce à mes super goûts musicaux) et d'un Gfuel! »

Ça va barder!

Venez rencontrer Annie!

Tel que noté dans notre dossier sur le Dreamhack, Annie et ses collègues Scouts seront à l’événement au kiosque Oshko pour rencontrer d’autres enthousiastes et même collaborer à des tirages de prix.