Un RTS de Lego Star Wars s’en vient sur mobile

Un nouveau jeu vidéo Lego Star Wars s’en vient, et cette fois-ci il sera sur mobile!

Le free-to-play Lego Star Wars Battle sera un jeu d’action et de stratégie en temps réel (RTS), avec des batailles multijoueurs. Le contenu viendra des neuf films de la saga, ainsi que The Clone Wars et Rogue One: A Star Wars Story.

courtoisie Steam Image de Lego Star Wars - The Complete Saga de 2009. Parce qu'il n'y a pas encore d'images de Lego Star Wars Battle...pis c'est plate un article sans images.

On peut s’attendre à de nombreux personnages et véhicules issus de l’univers de Star Wars tels que les AT-ATs, le Millennium Falcon et les Stormtroopers. Les arènes seront également inspirées des lieux qu’on connaît bien (Naboo, Endor, etc).

Ce que ça veut dire, en gros, c’est que vous allez pouvoir déployer vos combattants pour détruire la base de vos adversaires, tout en construisant des tours en LEGO pour défendre votre territoire.

Lego Star Wars Battle sort en 2020 sur Google Play et l’App Store. Le jeu sera gratuit et aura des microtransactions.

Pas d'images pour le moment! Il faudra patienter.