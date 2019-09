Doom 64 s’en vient sur Nintendo Switch et on capote un peu

Dans la catégorie «on ne s’attendait pas à cette nouvelle, mais on l’accueille à bras ouverts », on retrouve aujourd’hui: Doom 64 qui débarque sur la Nintendo Switch.

Doom 64, qui est plus vieux que le chanteur le plus populaire de l'heure Shawn Mendes, est l’un des jeux les plus sous-estimés de la Nintendo 64.

C’est dans la diffusion Nintendo Direct d’aujourd’hui que Bethesda et id Software ont annoncé l’arrivée du jeu sur la Switch. C’est pas vraiment un remake, on garde les visuels rétro, et ça nous fait franchement plaisir.

Doom 64 s’en vient le 22 novembre 2019. Voici la page Nintendo.

