Enfin! On a une date de parution pour le mode éducatif d’Assassin’s Creed Odyssey

Annoncé dès le dévoilement du jeu, le mode éducatif d’Assassin’s Creed Odyssey - surnommé Discovery Tour: Ancient Greece - sera disponible dès le 10 septembre.

«L’Histoire est le terrain de jeu du Discovery Tour: Ancient Greece dans lequel les joueurs peuvent réaliser des visites guidées ou explorer librement le vaste monde ouvert d’Assassin’s Creed Odyssey, exempt de ses combats et règles de gameplay», note Ubisoft.

«Les joueurs découvriront 29 régions comportant plus de 300 étapes intégrées à des visites guidées axées sur 5 thèmes : politique et philosophie, sites célèbres, vie quotidienne, conflits et batailles, et art, religion et mythes.»

Et ce n’est pas tout!

«De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées afin de permettre aux joueurs d’apprendre comme ils le souhaitent grâce à 35 avatars uniques et 15 montures accessibles au fur et à mesure de leur progression dans le jeu», ajoute-t-on.

Les amateurs de quiz vont adorer!

Ubisoft glisse également que «dans le Discovery Tour: Ancient Greece, les joueurs sont invités à prendre leur temps pour profiter des merveilles de la Grèce Antique au travers d’une reconstitution en 3D la plus fidèle jamais réalisée et d’en apprendre plus sur cette région et cette époque incroyables. Bénéficiant du système de dialogue interactif d’Assassin’s Creed Odyssey, le Discovery Tour: Ancient Greece proposera des questionnaires interactifs, amusants et enrichissants à la fin de chaque visite guidée».

C’est comme un voyage dans le temps, moins la Delorean. C’est quand même cool!

Le mode sera offert gratuitement aux détenteurs du jeu ainsi qu’en mode séparé, sur PC via Uplay, au prix de 26,99$.