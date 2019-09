L’acteur Dave Bautista recruté pour «Gears 5»

L’ancien lutteur spécialisé dans les films d’action fera partie du prochain titre de la franchise Gears of War, il prêtera sa silhouette, sa voix et son nom de scène Batista au mode multijoueur de Gears 5.

La franchise Gears of War se fait désormais appeler tout simplement Gears 5 dans un dernier opus musclé sur Xbox qui met toujours en scène des soldats de l’espace en guerre contre des aliens sanguinaires.

Avant de figurer au générique des sagas Gardiens de la Galaxie et Avengers, du James Bond Spectre et de Blade Runner 2049, Dave Bautista a passé huit années dans les rangs des lutteurs stars de WWE sports, sous le nom de Batista.

Les fans de la WWE vont capoter

C’est bien Batista, alias L’Animal, qui fait son grand retour dans le mode multijoueurs de Gears 5, paré de l’armure des combattants du titre qui reste sous la houlette de Marcus Fenix.

Avec ce nouveau personnage, la plus grande franchise de la lutte américaine retrouve un titre vidéoludique incontournable. Côté promotion, WWE Network va même organiser un événement diffusé le 15 septembre intitulé le Clash des Champions.

Le personnage Batista de Gears 5 pourra être débloqué à l’intérieur du jeu le jour de l’événement et sera disponible jusqu’au 28 octobre.

Gears 5 paraîtra sur Xbox One et Windows 10 à partir du 6 septembre pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate, et du 10 septembre pour ceux du Xbox Game Pass et pour les autres joueurs.

Terminator en prime!

Le jeu a déjà annoncé une collaboration pour novembre avec le film d’action Terminator Dark Fate.

Les personnages de la franchise Sarah Connor et le Terminator T-800 pourront intégrer le titre Gears 5 avant le 16 septembre.