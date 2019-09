Nintendo Direct: voici ce qui a été dévoilé aujourd'hui

Gros Nintendo Direct aujourd’hui! Ça s'annonçait pourtant si calme, mais Nintendo a livré quelques belles surprises.

On va faire le tour de ce qui a été annoncé, en ajoutant les bandes-annonces au fur et à mesure qu’elles arrivent.

Overwatch

Sortie: 15 octobre 2019, pour 49,99$ (ca)



Doom 64

Sortie: 22 novembre 2019

Capture d'écran

Terry Bogard de Fatal Fury sera jouable dans Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo a confirmé que d’autres personnages DLC allaient être annoncés bientôt.





Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition

Sortie: aujourd’hui!

On va pouvoir faire des cross saves entre Steam et Switch, aussi. Super.

Capture d'écran: jeux SNES Nintendo Switch Online

Des jeux Super Nintendo débarquent sur Nintendo Switch Online

20 jeux SNES seront disponibles dès demain aux membres de Nintendo Switch Online. Pour ceux qui désirent vivre une expérience encore plus rétro, une manette SNES USB sera disponible en ligne. Réservé aux membres de Nintendo Switch Online.





Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Sortie: 24 septembre 2019





Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Sortie: 2020





Capture d'écran: Super Kirby Clash

Super Kirby Clash

Disponible aujourd’hui. L’annonce disait « Free to start ». À tester...





Trials of Mana

Sortie: 24 avril 2020





Assassin’s Creed: Rebel Collection

Sortie: 6 décembre





Capture d'écran: Little Town Hero

Little Town Hero

Sortie: 16 octobre





Return of the Obra Dinn

Sortie: cet automne





Tokyo Mirage Sessions

Le jeu de Wii U sera disponible sur la Nintendo Switch le 17 janvier avec de nouveaux éléments.



Nintendo a également donné plus de détails sur Animal Crossing, Luigi’s Mansion et Pokémon Sword & Shield. On a également vu l’amiibo de Link pour Link’s Awakening.







Voyez le Nintendo Direct ici:

Pas si mal pour une diffusion qui s’annonçait pourtant calme!