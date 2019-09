NoReset: 53 heures de speedrun pour une excellente cause

Le monde des speedruns est plutôt fascinant. D’abord, il y a des gamers qui embarquent dans le phénomène simplement pour se dépasser et battre des records. D’autres aiment pousser les limites d’un jeu en cherchant des glitchs exploitables pour le compléter any%.

Il y a aussi des speedrunners qui utilisent leurs talents pour des causes caritatives. C’est ce que fait NoReset, une association de speedrun qui aide différents organismes avec des marathons où des dons sont récoltés.

J’ai jasé avec Dimitrios, fondateur de NoReset, qui se prépare pour un énorme marathon de 53 heures ce weekend à l’événement Dreamhack.

*Dimitrios, Fondateur de NoReset. Photo: Kristina Lemieux - All Mad Photographie

Cette année, l’association va soutenir la Fondation du Répit Saint-Louis, un organisme communautaire qui offre des services de garde spécialisés auprès d’enfants à besoins particuliers.

*Vidéo recap de NoReset au Dreamhack 2018!



NoReset sera sur place au DreamHack Montréal 2019! Vous faites quoi cette année?

Dimitrios: Pour la 3e année consécutive, on va rouler un marathon de speedruns sans interruption pendant 53 heures tout le long de l'événement! Les speedrunners viennent des 4 coins de la province et plus loin encore pour nous montrer un niveau de jeu qui est incroyable et incroyablement rapide! En plus c'est pour une bonne cause donc c'est vraiment «win-win»!

Twitter @NoResetSpeedrun

Comment avez-vous choisi la fondation du Répit Saint-Louis? Qu’est-ce qui inspire vos choix de fondation?

D: Mon fils Yanni, qui a maintenant 8 ans, est atteint d’autisme sévère. Quand il était plus jeune, le faire rentrer en CPE c’était l’enfer. On le changeait aux 2 semaines parce que les établissements nous disaient tous: «Pas d’problème on a des spécialistes sur place...» et finalement, ça marchait jamais. On avait recours aux services du Répit Saint-Louis à l’occasion, mais Marilyn et Benjamin, les cofondateurs du centre, ont offert de prendre Yanni à la semaine au lieu du CPE. À partir de ce moment-là, son développement s’est tellement amélioré que je ne pourrai jamais les remercier assez ou lever assez de fonds pour équivaloir à l’impact monumental qu’ils ont eu sur la vie de mon fils, et la mienne.

Être à Montréal, où NoReset a vu le jour, et aider un organisme d’ici qui a un impact concret sur des familles d’ici, ça motive et engage toute l’équipe. Et c’est sûr que pour moi, c’est très personnel.

Photo: Kristina Lemieux - All Mad Photographie

Les dons s’accumulent comment? Des bits sur Twitch et dons en ligne? En personne?

D: Sur place et en ligne. Le Répit va avoir une table sur place, avec une p'tite boîte du style «Coin Box» de Super Mario Bros. toute cute pour ramasser les dons en argent. En plus, les gens du Répit ont Square, donc ils peuvent prendre à peu près tous les modes de paiement électronique! Fini l'excuse du «ah ok, j'vais trouver une ATM et j'reviens»; on est vite de même!

De plus, on utilise la plateforme Tiltify pour amasser des dons à travers notre chaîne Twitch. Tout l'argent s'en va directement au Répit; ça ne passe même pas dans nos mains. Tiltify prend des frais pour la transaction, et c'est tout!

Avec Tiltify, on va avoir des incitatifs pendant l'événement du genre «si on amasse un montant X pendant tel jeu, il va y avoir telle séquence bonus!». Le lien pour donner sera sur notre page Twitch. Le record à battre est de 6118,91$ à DHMTL18. Pour les bits ou les subs, comme on n'est ni affilié ni partenaire on n'y a pas accès. Si on pouvait mettre «It's Complicated/C'est compliqué» comme statut de partenaire Twitch on le ferait. Dossier à suivre!

It's on, we're live from Lan ETS! Come join us on https://t.co/cvCHASk4vf and support the Répit St-Louis. pic.twitter.com/o8g2sgWksE — NoReset Speedruns (@NoResetSpeedrun) February 9, 2019

Comment est-ce qu’on peut suivre votre événement speedrun NoReset x DreamHack 2019?

D: Le tout se passe sur place au Stade olympique du 6 au 8 Septembre prochain dès 13h, le vendredi. Vous pouvez voir l'horaire en cliquant ici et aller sur notre chaîne Twitch pour nous suivre en direct du comfort de votre salon ou autre!

Photo: Kristina Lemieux - All Mad Photographie

Comment on peut donner du love à NoReset?

D: En nous suivant sur Facebook, Instagram et Twitter pour être au courant de toutes les belles choses qu'on fait. Mais surtout, parlez-en et partagez en grand nombre. On a un talent incroyable au Québec dans le domaine du jeu vidéo, et pas seulement au niveau du développement. C'est un excellent show pour tout le monde qui vient en aide à une excellente cause.

Photo: Kristina Lemieux - All Mad Photographie

Consulez l'horaire de ce weekend juste ici! Il y au ra du Super Metroid, Dr. Mario, Diablo, Super Meat Boy et même du OBLIVION! Ne manquez pas ça.