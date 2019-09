Razer dévoile un «ultrabook» spécialement pensé pour les joueurs

Le fabricant américain Razer annonce deux déclinaisons de son nouveau PC portable Blade Stealth 13, dont l’une, dotée d’un puissant processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, se positionne tout simplement comme le premier ultraportable au monde dédié aux joueuses et joueurs.

C’est à l'événement IFA, à Berlin, que Razer va officiellement dévoiler sa nouvelle gamme d’ultrabooks.

Au total, ce sont trois modèles qui vont bientôt être commercialisés.

Le plus spectaculaire sera le Razer Blade Stealth 13 GTX Model, le seul à embarquer une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 permettant de profiter des jeux les plus exigeants, dans les meilleures conditions.

À noter que ce modèle sera disponible en deux variantes, Full-HD et 4K UHD. La gamme est complétée par le Blade Stealth 13 Mercury White, sans GeForce GTX 1650, davantage orienté travail et multimédia.

Cette nouvelle gamme d’ordinateurs 13 pouces se révèle particulièrement compacte, avec un châssis épais de seulement 15 mm et ne dépassant pas 1,3 kg.

Tous intègrent la dernière génération de puces Intel et peuvent embarquer jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage (SSD).

Ils s’avèrent également compatibles avec la nouvelle norme WiFi 6.

Les nouveaux Razer Blade Stealth 13 seront disponibles dès la fin septembre 2019 en Amérique du Nord.

Razer profitera de l’IFA de Berlin, du 6 au 11 septembre, pour présenter d’autres nouveautés, à commencer par sa gamme Blade 15.