Dreamhack Montréal: voici «la relève» à surveiller lors des tournois

Depuis quelques années, nous avons pu observer la naissance de plusieurs organisations dans le monde du sport électronique et le Québec ne fait pas exception.

Une panoplie de ces jeunes équipes seront d’ailleurs représentées ce weekend de Dreamhack Montréal.

Après avoir abordé les vétérans qui participent à l’événement dans une première chronique, voici maintenant... les «recrues» à surveiller de près!

Psykopaths Gaming

Depuis sa naissance en 2018, Psykopaths Gaming s’est vue très présente dans le monde du sport électronique québécois.

Après plusieurs podiums au tout début de leur année inaugurale, notamment lors du Pixel Challenge Overwatch ainsi qu’au Lan ETS 2018, ils ont remporté plusieurs titres à Black Ops 4 et, tout dernièrement, leur joueur Ouate s’est vu couronné champion du tournoi Heartstone du Geek-It festival.

Le Lan ETS 2019 fut tout aussi excellent avec plusieurs secondes places et une troisième place.

Que nous réserve l’organisation pour Dreamhack Montréal? Ce sera à voir, mais il est certain qu’ils seront à surveiller et pourront surprendre tous ceux qui doutent encore de leur talent!

Team Nobu

Malgré son jeune âge, Team Nobu est l’une des organisations qui à réussit à prendre leur place sur les réseaux sociaux, notamment. Arriveront-ils par contre à se démarquer durant cette grande compétition?

Avec les différentes équipes qu’ils ont annoncées, il est évident que l’organisation ne fera pas que de la figuration au Dreamhack!

L’un des fondateurs de l’organisation, Bergy, est très excité à l’idée de voir Team Nobu compétitionner ce weekend et dit avoir mis les bouchées doubles pour faire bouger les choses.

Avec un mix de vétérans et de nouveaux joueurs, ils seront représentés par 25 joueurs qui participeront à plusieurs tournois dont Rocket League, Overwatch et CS:GO pour ne nommer que ceux-ci!

Oceanus Gaming

Organisation montréalaise et torontoise, Oceanus Gaming a vu le jour au début de l’année 2019.

Très active dans le monde du TCG (Trading Card Game) comme Magic: The Gathering, Hearthstone et Shadowverse, Oceanus Gaming possède aussi une équipe de CS:GO et, pour nos lecteurs plus nostalgiques, ont plusieurs joueurs de Warcraft 3!

Leurs joueurs de Magic et Shadowverse ont d’ailleurs remporté la première place lors d’un récent événement au Esports Central Arena de Montréal.

Les joueurs qui les représenteront à Dreamhack seront les membres de leur équipe de Counter-Strike comptant parmi eux Yannick «Koler» Blanchette, un joueur d’ici ayant joué principalement pour les Grizzlys et Livid Gaming par le passé.

L’équipe a tout le potentiel nécessaire pour compétitionner contre les plus grands du tournoi et pourrait causer quelques belles surprises.

Ils seront aussi présents pour le tournoi de Hearthstone.

Outre ces organisations, il en existe une multitude d’autres qui viendront compétitionner durant la fin de semaine offrant des équipes composées de joueurs un peu moins expérimentés, mais tout aussi sérieux!

Parmi celles-ci, on y trouve NTNS et Shadow Esports.

Shadow Esports

Ayant participé à quelques événements locaux tels que le premier tournoi organisé par CheckPoint Québec, cette jeune organisation débarque avec plus d’une dizaine de joueurs et participera notamment aux tournois de CS:GO, League of Legends et Rocket League.

En discussion avec Melissa Paquette, l’une des fondatrices de l’équipe, elle fait valoir que le but premier pour cet événement est le plaisir et de gagner en expérience.

NTNS Gaming

Ayant quelques streamers sous leur bannière, NTNS fera son baptême de la compétition cette année en tant qu’organisation e-sport.

Comptant deux joueurs de Fortnite, trois joueurs de Rocket League et un joueur de Smash Ultimate, l’organisation est très excitée de voir si les nombreuses heures de pratique porteront fruit.

Plutôt confiants, ils ont très hâte de profiter de l’occasion pour pouvoir se rassembler et tisser des liens encore plus serrés entre les joueurs, chose très importante pour l’organisation.

Quelques-uns de leurs diffuseurs seront aussi sur place pour faire du direct dans la zone Studio Dreamhack et la Zone Indie Loto Québec.

Aussi à surveiller: des joueurs dans la cour des grands

Plusieurs joueurs québécois participeront aussi aux différentes compétitions de niveau professionnel que nous présente Dreamhack Montréal.

Que ce soit dans les WCS de Starcraft 2, dans Rainbow Six Siege ou dans Rocket League, nous aurons la chance de voir des talents de chez nous à l’œuvre!

Starcraft 2

Depuis la toute première édition de Dreamhack Montréal, nous avons la chance d’avoir une étape locale des WCS au sein de l’événement.

Cette année, nous avons également la chance d’avoir des joueurs québécois parmi les inscrits.

Un habitué de la scène compétitive, Alexandru «Semper» Dimitru sera de la compétition et tentera d’amener son armée de Terran le plus loin possible.

Se joignant à lui est un joueur Protoss, Alexandre «Disk» Corriveau.

Rainbow Six Siege

Bien qu’aucun joueur québécois ne soit encore qualifié pour le grand tournoi, il y aura une chance pour quatre équipes du tournoi amateur de se qualifier et passer vers le tournoi professionnel.

Ce sera donc une chance en or pour les joueurs de Grizzlys Esports, LiViD Gaming et PsykoPaths Gaming de se tailler une place parmi les pros!

De plus, comme motivation supplémentaire, le vainqueur de Dreamhack Montréal recevra une invitation pour le R6 Invitational.

Rocket League Dreamhack Pro Circuit

C’est dans Rocket League que nous aurons la possibilité de voir plusieurs québécois en action.

Pour la première fois en sol montréalais, le Dreamhack Pro Circuit compte cinq équipes ayant des joueurs d’ici.

Parmi ses joueurs, nous retrouvons AxB, Taroco et Ralph qui seront les trois dans leurs équipes respectives Spacestation Gaming, Plot Twist et The D00ds.

Les autres équipes avec des joueurs connus de la scène québécoise sont 303 Esports, Dark Allegiance, Nameless et Controller Esports.

En terminant...

Si vous êtes présent ce weekend et que vous me croisez dans la zone indie, chez NoReset Speedrun ou dans les estrades à regarder du gros Rocket League, n’hésitez surtout pas à me dire un petit bonjour!