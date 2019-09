J'ai passé une heure intime avec la Nintendo Switch Lite

Il y a un gros débat dans la communauté gaming ces temps-ci: est-ce que la Switch Lite vaut la peine?

La Nintendo Switch Lite a été dévoilée en juillet comme version plus petite et 100% portable de la Switch. J'ai récemment eu la chance de passer 1 heure intime avec cette nouvelle petite console entre mes mains.

Photo: Nintendo

Pourquoi j'aime déjà la Nintendo Switch

J'ai la Nintendo Switch depuis sa sortie. Je l'aimais à la base parce qu'elle avait The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Mario Odyssey. Mais, c'est en adoptant le mode portable que j'ai vraiment su apprécier la console hybride pour ce qu'elle est. Elle est pratique, et me permet de jouer confortablement dans mon lit en regardant la télé. Ben oui.

Depuis que j'ai adopté cette façon d'y jouer, je la branche rarement sur un écran; c'est souvent seulement pour streamer sur Twitch.

La Switch m'a dévoilé tout son charme en mode portable. Je l'utilise un peu comme j'utilisais mon téléphone auparavant: en faisant autres choses, comme écouter un podcast. Maintenant, c'est difficile de me rejoindre le soir parce que je ne vérifie plus les notifs sur mon cell. Je suis sur la Switch.

La Switch Lite, parce qu'elle est plus petite, me permettrais de faire la même chose, mais en étant moins encombrante. Une proposition alléchante.

La Switch Lite est plus petite, mais pas tant

Si c'est la grosseur de la Lite qui vous inquiète, permettez de vous rassurer: elle est plus petite, mais pas tant. Ça fait plutôt en sorte qu'elle est pas mal plus facile à trimballer et à tenir. On oublie rapidement que c'est une Lite!

J'ai eu la chance de jouer à Luigi's Mansion et, oui, The Legend of Zelda: Link's Awakening. Je sais, je sais, c'est presque baveux rendu-là.

Ce sont deux jeux que j'aurais pensé jouer en mode « télé », mais le gameplay est parfait en mode portable. Plus intime, même.

Le motion control est encore là, mais dans certains cas où la manette doit être détachée, il faut des Joy-Cons. Ce n'est pas arrivé, et c'est même très rare.

Dans les cas où on peut bouger la console au complet pour viser par exemple, ça demeure identique à la Switch de base.

Le retour du D Pad

Je vous avoue ne pas tripper sur les boutons de la manette gauche de la Switch. Pour la Switch Lite cependant, parce que les manettes ne sont pas détachables, on a un vrai de vrai D Pad.

Ça semble minuscule comme détail, mais je crois sincèrement que ça améliore l'expérience.

C'est confortable

On oublie rapidement que la Lite n'est pas la Switch de base, mais elle demeure plus confortable. J'ai de petites mains, et mes poignets étaient beaucoup plus reposés après ma session.

Elle est robuste, aussi. Nintendo sait comment construire une console qui sera brassée par des jeunes, car celle-ci ne semble pas fragile. Un peu comme la 3DS, qui peut en prendre, des coups!

Verdict provisoire

Mon verdict sur la Switch Lite doit être provisoire, car j'ai eu seulement une heure pour la tester.

Si, comme moi, le « mode télé » n'a jamais été votre mode préféré de la Switch, vous risquez d'aimer la Lite. Elle rend l'expérience encore plus confortable et compacte, en plus d'offrir des couleurs pas mal plus intéressantes.

Ceux qui n'ont pas la Switch de base et qui ont toujours voulu l'essayer risquent d'être attirés par son plus petit prix. Surtout si ces gamers ont déjà une console de salon plus performante. La Lite complète parfaitement un setup de gaming pour passer au mode portable.

Et enfin, pour ceux qui ont déjà la Switch, la grande question est si la Lite vaut vraiment la peine. Ma réponse est simple: pour les accros au mode portable, l'expérience est supérieure selon mon test. Ceux qui préfèrent jouer sur un plus grand écran ne sont probablement pas ciblés par ce produit, alors ils ne risquent pas de s'y intéresser.

Une chose est certaine: la Lite fait de la Switch une console beaucoup plus accessible avec son prix. C'est l'occasion de jouer aux exclusivités Nintendo, et aussi de redécouvrir vos jeux préférés, mais cette fois-ci, en mode portable.

Jouer à Stardew Valley dans mon lit en regardant Netflix, c'est une expérience que je veux garder dans ma vie.