Tomb Raider 2: Alicia Vikander de retour dans le rôle de Lara Croft

Malgré les critiques plutôt tièdes, le reboot de la franchise Tomb Raider au grand écran va se poursuivre, cette fois-ci avec un nouveau réalisateur.

Alicia Vikander sera de retour dans le rôle de Lara Croft dans une suite prévue le 19 mars 2021. Ben Wheatley, qui a réalisé Kill List et Free Fire, embarque dans le projet à titre de directeur, confirme Deadline.

Le premier titre du reboot Tomb Raider avait connu du succès au box-office, avec plus de 275 millions de dollars en recettes, mais les critiques étaient plutôt tièdes. Sur Rotten Tomatoes, plusieurs chroniqueurs disent que Vikander était excellente dans le rôle, mais que le scénario demeurait faible. Les critiques semblaient d'accord pour dire que son casting était bien meilleur que celui d'Angelina Jolie.

Le Tomb Raider de 2018 avait été en partie inspiré du jeu vidéo de 2013, avec une Lara plus jeune. Pour le moment, on ne sait pas si Tomb Raider 2 suivra cette idée en s'inspirant de Rise of the Tomb Raider ou Shadow of the Tomb Raider.

La suite de Tomb Raider revient en mars 2021.